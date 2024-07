Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a subliniat sambata ca Beijingul joaca un rol important in razboiul din Ucraina prin sprijinul sau pentru Rusia si ii cere Chinei sa isi foloseasca influenta asupra Moscovei pentru identificarea unei solutii pasnice la acest conflict, informeaza EFE, potrivit…

- Partidul britanic de dreapta Reform UK Nigel Farage considera ca Occidentul a „provocat” invadarea Ucrainei de catre Rusia prin extinderea Uniunii Europene si a NATO spre est. El a declarat pentru BBC ca „desigur” razboiul este din vina presedintelui Vladimir Putin. Dar el a adaugat ca extinderea UE…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit, intr-o conferința de presa comuna cu liderul american Joe Biden, din marja summitului G7, despre asigurarile președinteui chinez ca nu va vinde armament Moscovei, relateaza AFP, citata de News.ro.„Am discutat la telefon cu liderul Chinei. El mi-a spus…

- ”In fiecare an, de Inaltarea Domnului, celebram Ziua Eroilor pentru a aduce un pios omagiu tuturor inaintasilor nostri care s-au jertfit pentru libertatea si independenta natiunii, pentru crearea si dezvoltarea statului roman national si unitar. Este o zi cu semnificatii profunde, in care reperele istorice…

- Șeful armatei norvegiene, generalul Eirik Kristoffersen evalueaza ca fereastra pentru ca Europa sa fie pregatita de razboiul cu Rusia este mult mai mica decat s-a apreciat inițial, informeaza Daily Mail.

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Josep Borrell, a apreciat vineri ca Rusia reprezinta o amenintare existentiala pentru Europa deoarece, daca va avea succes, presedintele rus Vladimir Putin nu se va opri in Ucraina, informeaza EFE.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a repetat, joi, intr-o declarație pentru The Economist, ca, in cazul agravarii situației pe frontul din Ucraina, nu este exclusa o trimitere de trupe occidentale pe teren, in cazul in care Kievul va solicita acest lucru, relateaza AFP, citata de News.ro.„Daca rusii…