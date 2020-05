Stiri pe aceeasi tema

- „Analiștii vorbesc de multa vreme despre sfarșitul unui sistem (mondial) condus de Statele Unite și de emergența unui secol asiatic. Ceea ce e pe cale sa se produca sub ochii noștri”, a afirmat luni șeful diplomației europene, Josep Borrell, potrivit La Libre, citat de Hotnews. “Analiștii au vorbit…

- China se face vinovata de moartea a sute de mii de oameni din cauza noului coronavirus, a reiterat secretarul de Stat american Mike Pompeo, intr-o criza sanitara pe care Donald Trump o considera cel mai grav ”atac” cu care s-au confruntat Statele Unite vreodata, relateaza Reuters.

- China se face vinovata de moartea a sute de mii de oameni din cauza noului coronavirus, a reiterat secretarul de Stat american Mike Pompeo, intr-o criza sanitara pe care Donald Trump o considera cel mai grav ”atac” cu care s-au confruntat Statele Unite vreodata, relateaza Reuters.

- Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa, Josep Borrell, a vorbit despre relația dintre UE și China, noteaza politico.eu.Șeful diplomației europene crede ca Europa a fost ”puțin naiva” in relația cu China, insa abordarea incepe sa fie mai realista. ”Europa a fost puțin naiva…

- Noi tensiuni intre liderii lumii, de data aceasta pe tema finanțarii OMS. Uniunea Europeana a criticat, miercuri, decizia lui Donald Trump de suspendare a contributiei financiare a Statelor Unite la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). „Nu exista niciun motiv care sa justifice aceasta decizie, in…

- Șeful diplomației americane, Mike Pompeo, a declarat, marți, ca Statele Unite ale Americii (SUA) vor "sa schimbe radical" functionarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), pe care o critica vehement pentru modul in care a gestionat inceputul pandemiei de COVID-19. Declarațiile lui Pompeo vin la…

- Uniunea Europeana este constransa sa gestioneze din mers crizele declansate de propagarea noului coronavirus, intrucat ea nu s-a pregatit niciodata sa se confrunte cu pandemii, a spus vineri seful diplomatiei europene, Josep Borrell.''Michel Barnier mi-a amintit ca a fost insarcinat cu cativa…

- Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, a salutat acordul de incetare a focului in nord-vestul Siriei, intrat in vigoare vineri, dar a lansat un apel la prudenta si la facilitarea transporturilor umanitare in zona, relateaza AFP si Reuters.…