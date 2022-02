Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, s-a aratat circumspect miercuri fata de anuntul privind o retragere a fortelor ruse din Crimeea, subliniind ca acesta trebuie mai intai "verificat", relateaza AFP, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a declarat marti ca vizita presedintelui francez Emmanuel Macron in Rusia a fost pozitiva si aduce un element de relaxare in criza ucraineana dintre occidentali si Moscova, dar nu considera ca a produs un miracol, informeaza AFP preluat de agerpres. "Atat…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, seful diplomatiei europene Josep Borrell, premierul italian Mario Draghi, sefii grupurilor politice din Parlamentul European si numerosi oameni politici din Italia au transmis marti mesaje in care si-au exprimat tristetea la aflarea vestii ca presedintele…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a sosit marti in Ucraina, intr-o vizita destinata sa arate sprijinul UE fata de Kiev, in contextul creșterii tensiunilor cu Rusia. Este prima vizita a unui sef al diplomatiei europene pe linia de front de la declansarea razboiului in estul Ucrainei, transmite…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a sosit marti in Ucraina, intr-o vizita destinata sa arate sprijinul UE fata de Kiev, in contextul creșterii tensiunilor cu Rusia. Este prima vizita a unui sef al diplomatiei europene pe linia de front de la declansarea razboiului in estul Ucrainei.

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a sosit marti in Ucraina pentru o vizita destinata sa arate sprijinul UE fata de autoritatile de la Kiev, intr-un maxim de tensiune cu Rusia vecina, transmite AFP.

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, se va afla incepand de marti pana joi in vizita in Ucraina, inclusiv pe linia frontului cu separatistii prorusi, pentru a exprima sprijinul Uniunii Europene in favoarea 'integritatii teritoriale' a acestei tari, a anuntat luni Comisia Europeana, transmite…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a ceur luni statelor vecine Afganistanului sa previna exploatarea migrantilor in scopuri politice de catre autoritatile din Belarus, transmite Reuters.