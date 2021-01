Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a denuntat "arestarile masive" si "folosirea disproportionata a fortei" in cursul manifestatiilor de sambata din Rusia pentru eliberarea opozantului Aleksei Navalnii, relateaza AFP. "Vom discuta luni despre viitoarele etape cu ministrii afacerilor…

- Autoritațile ruse au cerut joi platformei video sa ștearga clipurile care indeamna la proteste și au anunțat ca vor sancționa persoanele care cheama lumea in strada la un mare miting ce va avea loc sambata, pentru susținerea liderului opoziției Aleksei Navalnii, scrie publicația The Moscow Times. Mai…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a afirmat luni ca luarile de pozitie ale statelor occidentale care au condamnat arestarea opozantului Aleksei Navalnii sunt menite sa le distraga atentia cetatenilor din respectivele tari de la problemele interne, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Potrivit…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a anuntat miercuri ca va reveni duminica, 17 ianuarie, in Rusia, dupa aproape cinci luni de convalescenta in Germania dupa ce a fost otravit. View this post on Instagram A post shared by Алексей Навальный (@navalny) Intr-un mesaj postat pe Instagram, Aleksei Navalnii…

- ​​Decizia rețelelor de socializare de a-i bloca, pe termen nedefinit sau permanent, conturile lui Donald Trump a fost primita în mod diferit, în funcție de istoria și cultura țarii. Moscow Times relateaza ca, de când s-a aflat ca fostului președinte al Americii îi va fi retras…

- O ancheta pentru ”frauda pe scara larga” a fost deschisa in Rusia, vizandu-l pe opozantul Alexei Navalnii, care este in convalescenta in Germania dupa ce ar fi fost otravit, au anuntat autoritatile de la Moscova. Navalnii denunta o “isterie” a Kremlinului, informeaza AFP.

- Seful diplomatiei Uniunii Europene a declarat, luni, ca mass-media publice ruse au raspandit informatii false despre vaccinurile impotriva COVID-19 european si american in tari in care vrea sa-si vanda propriul vaccin impotriva coronavirusului, relateaza Reuters, preluata de

- Rusia respinge concluziile unei anchete jurnalistice potrivit careia o celula din cadrul Serviciului federal rus de securitate FSB l-a otravit pe opozantul rus Aleksei Navalnii cu Noviciok si catalogheaza aceasta lectura drept „amuzanta”, relateaza Reuters.