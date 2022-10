Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a avertizat luni asupra „riscului unei recesiuni globale”, din caza cursei de crestere a dobanzilor lansate de Rezerva Federala a SUA, in cadrul unei interventii in fata ambasadorilor UE, relateaza AFP. „Toata lumea trebuie sa urmeze majorarile de dobanzi decise…

- Seful diplomatiei europene a spus ca vestile de pe campul de lupta "sunt bune pentru Ucraina", care "reia ofensiva". In schimb, a avertizat ca acest conflict este "un razboi conventional in care este implicata o putere nucleara, o putere nucleara care in acest moment inregistreaza esecuri in conflictul…

- Inaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell, afirma ca o parte a societații europene este inclinata sa nu mai sprijine Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministrii europeni de Externe au ajuns la un consens politic in ceea ce priveste suspendarea completa a acordului de facilitare a vizelor dintre Uniunea Europeana si Rusia, in urma unei intalniri informale de doua zile la Praga, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Șeful diplomației europene Josep Borrell considera ca ideea interzicerii eliberarii vizelor Schengen pentru toți cetațenii ruși nu are succes. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Serbia si Kosovo „nu au ajuns la un acord”, joi, la Bruxelles, pentru aplanarea tensiunilor dintre ele, insa „discutiile vor continua in zilele urmatoare”, a anuntat seful diplomatiei europene, Josep Borrell, dupa o reuniune de criza cu presedintele sarb Aleksandar Vucici si cu prim-ministrul kosovar…

- Nimic bun nu va rezulta din decizia președintei Camerei Reprezenților de a vizita Taiwanul in ciuda protestelor Chinei, scrie jurnalistul Thomas Friedman, intr-o opinie publicata in New York Times. Din contra, el considera ca gestul, unul pur simbolic, risca sa provoace mai multe probleme de securitate,…

- Europa trebuie sa sprijine democratia taiwaneza, a declarat marti eurodeputata Nicola Beer, vicepresedinta a Parlamentului European, aflata in vizita in Taiwan, ea facand referire la invadarea Ucrainei de catre Rusia si la reluarea controlului asupra Hong Kong-ului de catre China, informeaza AFP. Nicola…