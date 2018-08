Stiri pe aceeasi tema

- Noul sef al diplomatiei britanice Jeremy Hunt si-a exprimat miercuri temerea fata de un "divort furtunos" cu Uniunea Europeana, in lipsa unor progrese cu trei luni inainte de incheierea prevazuta a negocierilor menite sa conduca la un acord, relateaza digi24.ro.

- Seful diplomatiei britanice Jeremy Hunt le-a cerut marti Frantei si Germaniei sa faca lobby pe langa negociatorii Uniunii Europene pentru ca tratativele privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar sa se incheie cu rezultate rezonabile si a avertizat ca inclusiv Europa ar avea de suferit daca…

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt a declarat luni ca exista riscul ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana fara a exista un acord cu Bruxelles-ul, transmite Reuters. In prima sa vizita externa dupa numirea sa in functia de ministru de externe, in urma demisiei lui Boris…

- Guvernul olandez elaboreaza un 'ghid', care va fi gata in luna octombrie, pentru cazul in care Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana in absenta unui acord, a anuntat luni unul dintre raportorii parlamentului olandez pentru Brexit, transmite Reuters, preluata de agerpres. Olanda a inceput…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson a insistat luni asupra necesitatii ca Marea Britanie sa paraseasca 'total' uniunea vamala europeana dupa Brexit, pentru a redeveni o putere comerciala la nivel mondial, transmite AFP, informeaza Agerpres.''Pentru noi a sosit momentul nu de a fi mai…