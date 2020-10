Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat amrican, Mike Pompeo, a indemnat, miercuri, Arabia Saudita sa analizeze posibilitatea de a normaliza relatiile cu Israelul, in contextul unei intrevederi cu ministrul saudit de Externe, Faisal bin Farhan Al Saud, anunța MEDIAFAX.Cu ocazia intalnirii, desfasurate la Washington,…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a declarat vineri ca atat el, cat si sotia sa, au fost testati negativ la coronavirus, cu cateva ore dupa ce presedintele Donald Trump a anuntat ca el si sotia lui au fost testati pozitiv si ca vor intra in carantina, informeaza AFP si Reuters. "Ma…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo acuza China de faptul ca incearca ”sa instige” miscari de furie in Statele Unite prin faptul ca critica rasismul, relateaza AFP.Partidul Comunist Chinez (PCC, unic) ”crede ca poate inabusi vocile americane care-i cer sa dea socoteala, strigand mai tare…

- Mike Pompeo se afla marti in Sudan, in cadrul primei vizite din ultimii 15 ani a unui sef al diplomatiei americane, in a doua zi a unui turneu regional vizand ca convinga alte tari arabe sa-si normalizeze relatiile cu Israelul, urmand exemplul Emiratelor Arabe Unite (EAU), relateaza AFP, potrivit…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo s-a declarat ”optimist” luni, in prima zi a unui nou turneu in Orientul Mijlociu, sa vada”alte tari arabe” urmand exemplul Emiratelor Arabe Unite (EAU) si sa-si normalizeze relatiile cu Israelul, in pofida protestelor palestinienilor, relateaza AFP, potrivit…

- SUA se vor asigura ca Israelul pastreaza un avantaj militar in Orientul Mijlociu, in conditiile oricarui viitor acord intre Washington si Emiratele Arabe Unite privind armele, a declarat luni, la Ierusalim, secretarul de stat american Mike Pompeo, transmite Reuters. ''Statele Unite…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a inceput luni o vizita de cinci zile in Orientul Mijlociu si Africa menita convingerii statelor arabe sa-si normalizeze relatiile cu Israelul. Prima escala este statul evreu, care tocmai a stabilit relatii cu Emiratele Arabe Unite, transmite AFP.

- Șeful diplomației americane, Mike Pompeo, incepe saptamana viitoare un turneu in Europa Centrala și de Est. Cel puțin pana acum, Romania nu este pe lista anunțata. Una din teme va fi relocarea trupelor americane care vor fi retrase din Germania.