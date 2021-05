Seful diplomatiei americane i-a cerut joi Rusiei sa inceteze comportamentul sau ''agresiv'' fata de Kiev, forte armate ruse continuand sa fie desfasurate in numar mare la frontiera cu Ucraina, in pofida unei recente retrageri, informeaza AFP si Reuters. "Speram ca Rusia isi va inceta actiunile periculoase si agresive", a spus Antony Blinken in timpul intrevederii pe care a avut-o la Kiev cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. "Suntem constienti ca Rusia si-a retras unele fortele de la frontiera sa cu Ucraina, insa vedem ca raman forte semnificative", a subliniat el, promitand…