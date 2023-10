Stiri pe aceeasi tema

- La izbucnirea conflictelor din acest weekend, 900 de romani se aflau in Israel in excursii și pelerinaje, potrivit Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT). Cei mai mulți au revenit intre timp in țara sau au fost relocați in Iordania. Alte sute de romani se pregateau sa plece in vacanța, dar…

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a discutat sambata cu omologul sau egiptean, Sameh Shoukry, in speranta ca Egiptul, un intermediar cheie intre Israel si Hamas, va contribui la oprirea ofensivei miscarii islamiste palestiniene, potrivit Departamentului de Stat, scrie AFP, preluata de Agerpres.

- Secretarul american de stat, Antony Blinken, a declarat, miercuri, ca epoca post-Razboi Rece s-a incheiat odata cu invazia rusa in Ucraina si a revendicat rolul de leadership al SUA in lume in perioada care urmeaza, dar sa-l exercite cu „modestie” pentru a castiga „increderea” altor tari, consemneaza…

- Șeful diplomației israeliene Eli Cohen a anunțat ca a avut o discuție cu omologul sau libian Najla al Mangoush in cadrul unei intalniri "fara precedent" la Roma, saptamana trecuta, potrivit unui comunicat al biroului sau

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminița Odobescu, a avut, ieri, o convorbire telefonica cu secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken. Dialogul a avut loc dupa ce Rusia a atacat porturi ucrainene la Dunare aflate langa Romania.

- Ministrul Afacerilor Externe Luminița Odobescu a avut, luni, o convorbire telefonica cu secretarul de stat al SUA Antony Blinken. Dialogul a avut loc dupa ce Rusia a atacat porturi ucrainene la Dunare aflate langa Romania.

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken revine saptamana viitoare in Asia-Pacific, un alt semn al intentiei Statelor Unite de a-si consolida prezenta in regiune in fata influentei Chinei, a anuntat joi Departamentul de Stat, relateaza AFP.

- Secretarul de stat american Antony Blinken a purtat joi discutii „sincere si constructive" cu diplomatul chinez cu cel mai inalt rang, Wang Yi, intr-o noua intalnire sino-americana despre care Washingtonul afirma ca vizeaza gestionarea competitiei dintre cele doua superputeri rivale.