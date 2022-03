Stiri pe aceeasi tema

- Un medic chirurg din Falești este acuzat ca ar fi batut un pacient. Totul s-ar fi întâmplat acum doua saptamâni la Spitalul Raional din Falești. Valentin Smetanca în vârsta de 70 de ani susține ca angajații de acolo nu îl tratau corect, iar pentru ca și-a exprimat…

- Procurorii DNA din Iași au dispus efectuarea urmaririi penale fața de urmatorii suspecți: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Un elev de clasa a sasea din Turda ar fi fost batut cu pumnii si picioarele de profesorul de matematica. Polițiștii s-au autosesizat in acest caz, pana in prezent nefiind depusa nicio plangere privind incidentul care s-ar fi petrecut in scoala. „Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public,…

- Oamenii legii au fost sesizati prin 112, cu privire la agresiune. La fața locului s-au deplasat politistii care au identificat persoana vatamata ca fiind un tanar de 17 ani, din Caracal, judetul Olt.„Din verificarile efectuate, s-a stabilit faptul ca, in cursul aceleiasi zile, tanarul s-ar fi deplasat…

- Fostul vicepreședinte al Parlamentului, Alexandr Slusari, susține ca șeful IGP, Iurie Podarilov, „merita demis pentru prestația acestuia din ultimele 4 zile”. „Toata societatea se revolta de acest Podarilov. Doar doamna ministra Revenco pastreaza calm olimpic”, spune Slusari.

- Ancheta rapida in cazul copiilor care au batut un om al strazii, in ajunul Craciunului, la Timișoara. Polițiștii au stabilit ca barbatul a fost batut de cinci copii, iar pe trei dintre ei i-au audiat deja. Urmeaza sa ii gaseasca și pe ceilalți doi, iar intre timp i-au sesizat și pe cei de la Protecția…

- Cu o luna in urma, procurorii DNA l-au prins in flagrant pe unul dintre șefii de serviciu ai DGASPC Timiș, in timp ce lua mita pentru a elibera certificate de handicap. Dosarul acestuia a fost trimis acum spre judecata. Prejudiciul adus bugetului de stat se ridica la peste 5 milioane de euro.

- Constantin Florin Mitulețu Buica, președintele AEP, a fost a fost trimis in judecata, vineri, pentru 3 infracțiuni de abuz in serviciu și a fost propus Parlamentului pentru revocare. Unul dintre abuzurile de care este acuzat s-a repetat de 18 ori: numiri in funcții de conducere, fara concurs și fara…