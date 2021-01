Stiri pe aceeasi tema

- Candidaturile pentru functiile de procuror european delegat in Romania mai pot fi depuse pana pe 7 ianuarie, a anuntat, marti, Ministerul Justitiei. "Persoanele interesate sa ocupe o functie de procuror european delegat in Romania isi mai pot depune candidaturile pana la data de 7 ianuarie…

- DNA Timișoara va avea de astazi un nou șef interimar dupa ce secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat delegarea procurorului Lucian Claudiu Rus in aceasta funcție. Rus este aradean, a terminat cursurile Colegiului Național „Moise Nicoara” și ale Universitații Babeș Bolyai…

- Procurorul Florin Deac a fost ales la 3 decembrie 2020 in functia de vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Florin Deac a primit 13 voturi ”pentru” si 5 ”impotriva”. Florin Deac s-a nascut la 23 iunie 1972. A urmat cursurile Liceului Industrial nr. 2 – profil Electrotehnica,…

- Prezent la ședința anuala de bilanț a Consiliului Superior al Magistraturii, președintele Klaus Iohannis a subliniat faptul ca pandemia a avut și efecte pozitive asupra sistemului de justiție. „Masurile impuse pentru protejarea sanatații publice au determinat, inevitabil, modificari semnificative in…

- Judecatorul Bogdan Mateescu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, ales de judecatorii, a anuntat, joi seara, ca urmeaza sa candideze pentru functia de presedinte al Consiliului. Acesta este al doilea judecator care iși anunța candidatura, dupa Evelina Oprina, reprezentanta a tribunalelor.…

- Procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, magistratul a fost delegat la Parchetul Curtii de Apel Constanta, in luna mai 2020, pentru o perioada de sase luni. S a decis prelungirea delegarii pentru o perioada de sase luni, care va incepe cu data de 15 noiembrie 2020Sectia pentru procurori…

- Decizia vine ca urmare a numirii magistratului in functia de procurori DIICOT, in cadrul Serviciului Teritorial Galati. Magistratul Mircea Ciutac, prim procuror al Parchetului Judecatoriei Macin, aflat in raza Parchetului Curtii de Apel Constanta, va fi eliberat din functie. Decizia vine ca urmare a…

- NUMIRE… Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil numirea, la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a procurorului Sorin Armeanu, cel care a asigurat, pana acum, sefia Parchetului de pe langa Tribunalul Vaslui. De asemenea,…