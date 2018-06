Stiri pe aceeasi tema

Vasile Buzatu: Se vor examina toate posibilitatile acestea, este vorba de Ordonanta de Urgenta, de asumarea raspunderii Jurnalist Digi24: Dar varianta cu Parlamentul a picat? Vasile Buzatu: Sigur, deocamdata, modul in care s-a lucrat in Parlament pana la aceasta data a fost caracterizat de o lentoare…

- "Se vor examina toate posibilitatile acestea, este vorba de Ordonanta de Urgenta, de asumarea raspunderii", a afirmat Dumitru Buzatu, potrivit News.ro. Intrebat daca varianta adoptarii prin proceduri parlamentare a picat, presedintele PSD Vaslui a spus: ”Sigur, deocamdata, modul in care s-a…

- Adoptarea noilor coduri - penal și de procedura penala - s-a facut prin asumarea raspunderii Guvernului, in timpul Cabinetului Boc, iar modificarile la aceste legi au fost facute prin ordonanța de urgența, in timpul Cabinetului Cioloș.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, spune ca a fost „ordonat” si este „o actiune clara, comanda de la Iohannis” faptul ca lui Daniel Horodniceanu i-a fost prelungit mandatul de procuror sef al DIICOT, interimar, in contextul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, a depus plangere penala impotriva premierului…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, la dineul de lucru oferit de prim-ministrul roman in cinstea inaltului oficial de la Zagreb au fost invitati sa participe toti membrii Executivului de la Bucuresti."Vizita oficialului croat are loc in contextul intensificarii relatiilor bilaterale…

- Tariceanu despre invitarea premierului la Cotroceni Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este de parere ca premierul Viorica Dancila va onora invitatia la Palatul Cotroceni pentru discutii pe probleme de politica externa, el aratând ca nu vede un motiv de a refuza având în…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a cerut scuze comunitatilor evreiesti pentru intrebarea retorica adresata anterior in aceeasi zi si a precizat ca „in niciun caz aceasta nu a fost pentru a jigni”, ci din cauza lipsei de transparenta a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Seful statului a…

- Șeful ANAF, Ionuț Mișa s-a aflat, marți, in biroul președintelui Camerei Deputaților, liderul PSD Liviu Dragnea de la Parlament. El a declarat, la finalul intalnirii, ca a discutat despre declarația unica. ”(Am discutat – n.r.) aspecte strict tehnice despre declarația unica, de exemplu, astfel incat…