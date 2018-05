Directia Generala Anticoruptie (DGA) reprezinta o echipa tanara, dinamica, deosebit de bine pregatita profesional, a declarat, miercuri, seful DGA, Valentin-Claudiu Constantin. "DGA e, in cateva cuvinte, o echipa tanara, dinamica, pasionata si deosebit de bine pregatita profesional, care s-a dezvoltat echilibrat si judicios. Am inteles impreuna ca nu exista combaterea coruptiei fara prevenire, la fel cum nu exista prevenire fara educatie. Am inteles ca pentru a avea rezultate trebuie sa gandim proiecte bine orientate atat catre personalul MAI, cat si catre cetateni. Am cautat mereu in munca noastra…