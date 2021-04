Stiri pe aceeasi tema

- "Apelam la ințelegerea oamenilor, pentru ca avem lumina la capatul tunelului și asta este vaccinarea", a subliniat joi seara, la Tema zilei, dr. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca este posibil ca celor care au certificat de vaccinare sa li se ceara și un test Covid și explica motivul. Raed Arafat a fost...

- Comuna Bezdead din judetul Dambovita intra in carantina zonala, pentru 14 zile, incepand de joi de la ora 12:00. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a emis ordinul de carantinare, la propunerea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, in document precizandu-se ca in localitate…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat joi, referindu-se la discutiile din spatiul public privind achizitiile de materiale in timpul pandemiei, ca este "cea mai politizata situatie de urgenta", subliniind ca efortul IGSU si a altor institutii a fost "umbrit de acuzatii…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) Raed Arafat a anuntat ca a anulat ordinul de detasare la Directiile de Sanatate Publica pentru medicii si asistentii scolari si acestia vor reveni de luni in cadrul unitatilor de invatamant unde activeaza. „Vineri am anulat ordinul de detasare la…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat ca la inceputul lunii viitoare se va definitiva situația cu privire la redeschiderea școlilor. Raed Arafat susține ca „Suntem dependenți de numarul dozelor care se primesc”. „Este creștere, zilnic avem o creștere in numarul persoanelor…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a atras atenția asupra faptului ca persoanele care se testeaza singure acasa și au un rezultat pozitiv pentru infecția cu noul coronavirus trebuie sa anunțe imediat autoritațile și sa nu aștepte pana cand ajung sa se simta foarte rau.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, intrebat ce le transmite celor reticenți in fața vaccinului, a spus: „Le transmit ca eu o sa ma vaccinez. Asta inseamna ca pentru mine, ca persoana, acest lucru este bun”. Intrebat, la B1, despre sondajul de la finele lunii decembrie, potrivit…