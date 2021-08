Stiri pe aceeasi tema

- Seful serviciului de comunicare al guvernului afgan a fost asasinat in timpul rugaciunii de vineri la Kabul, a anuntat Ministerul de Interne afgan, la cateva zile dupa ce talibanii au promis sa vizeze oficialitati guvernamentale, transmite France Presse și Reuters.

- Autoritatile afgane, confruntate in ultimele doua luni cu o puternica ofensiva pe toate fronturile a talibanilor, au decretat sambata o interdictie de deplasare pe timp de noapte pe aproape intreg teritoriul tarii, cu exceptia a trei provincii, printre care Kabul, transmite AFP. 'Pentru a stopa…

- O nunta care a avut loc sambata in provincia afgana Kapisa s-a transformat in tragedie. Șase oameni au murit și alți patru au fost raniți de un obuz de mortier tras de talibani, relateaza News.ro , care citeaza AFP. Potrivit armatei afgane, tirul a vizat un post de control al armatei situat in apropiere,…

- Cel putin patru persoane, printre care doi profesori universitari, si-au pierdut viata si alte cateva au fost ranite in explozia unei bombe langa autobuzul in care se aflau sambata la nord de Kabul, potrivit autoritatilor, noteaza AFP .Incidentul a avut in orasul Charikar, capitala provinciei Parwan,…

