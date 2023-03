Stiri pe aceeasi tema

- „Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca vor sa dea liber la furat pana in 250.000 de lei”, afirma liderul USR, Catalin Drula, dupa ce Senatul a aprobat introducerea unui prag la abuzul in serviciul de 250.000 de lei.„Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca vor sa dea liber la furat pana in 250.000 de lei. PSD și…

- Senatul a amendat legea avertizorului de integritate conform recomandarilor Comisiei Europene, deoarece Romania nu se va incadra in condițiile acordarii tranșei numarul doi din PNRR daca nu va adopta aceste schimbari. Modificarile au fost votate cu 80 de voturi „pentru” si 13 abtineri. Senatul a adoptat…

- Senatul a votat, miercuri, proiectul care vizeaza limitarea publicitatii audiovizuale pentru jocurile de noroc si pentru pariurile sportive. Proiectul de lege depus de PNL prin care publicitatea la jocuri de noroc se va putea face doar in intervalul 23.00 si 6.00. Prin proiect, se interzice total reclama…

- Sunt cateva luni de zile de cand repet apelul adresat cetațenilor, persoanelor juridice dar și operatorului de salubritate de a respecta legea, in condițiile in care fiecare dintre noi ne dorim un oraș curat. Din pacate exista și abateri, astfel ca municipalitatea, prin intermediul Poliției Locale,…

- Lucian Bode, a declarat, joi, la Vaslui ca a respectat legea in ceea ce priveste intocmirea tezei sale de doctorat. Comisia de Etica a UBB arata, in urma unei analize facute alaturi de experți internaționali, ca ministrul Bode și-a plagiat teza de doctorat.

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de prim for sesizat, initiativa legislativa a senatorului PSD Robert Cazanciuc prin care soferii care se urca bauti la volan si fara permis de conducere sa ajunga direct la inchisoare. Camera Deputatilor urmeaza sa voteze, decizional, proiectul de lege. Propunerea…

- O parte dintre pensionarii ieseni sunt derutati odata cu modificarile legislative privind majorarea si impozitarea pensiilor, intrate in vigoare de la inceputul acestui an. De la 1 ianuarie 2023, punctul de pensie s-a majorat cu 12,5-, iar pentru pensiile ce depasesc 4.000 de lei nu se mai retine contributia…