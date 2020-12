Seful Delegatiei Uniunii Europene in Republica Moldova, Peter Michalko, si-a exprimat marti, in cadrul celei de-a VII-a editii a Forumului privind integrarea europeana desfasurat la Chisinau, dezamagirea in legatura cu ultimele evolutii din republica si a indemnat Chisinaul sa depaseasca acele regrese care au constituit o frana in dezvoltarea tarii si in avansarea relatiei cu UE, informeaza Radio Chisinau.



Ambasadorul Peter Michalko a atentionat ca reformele facute cu mare greutate timp de patru sau cinci ani, de exemplu in domeniul bancar, risca sa ajunga la cosul de gunoi, in conditiile…