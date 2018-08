Atat Bruxellesul, cat si statele membre ale UE urmaresc cu atentie ceea ce se intampla in prezent in Republica Moldova, a declarat joi seara la un post de televiziune local seful Delegatiei UE la Chisinau, Peter Michalko, subliniind ca Uniunea Europeana, ca partener al Republicii Moldova, va cere Chisinaului sa respecte angajamentele asumate in relatia cu forurile comunitare, relateaza vineri IPN.md.



'Vreau sa subliniez ca ministrii de externe din tarile membre ale UE la ultima reuniune din luna iulie au discutat situatia din cadrul Parteneriatului Estic si si-au exprimat ingrijorarea…