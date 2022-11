Stiri pe aceeasi tema

- „Atacarea deliberata a rețelei electrice civile, provocand daune colaterale excesive și suferințe inutile populației civile, este o crima de razboi", a declarat generalul Milley in cadrul unei conferințe de presa alaturi de secretarul apararii Lloyd Austin.Seful statului major american, generalul Mark…

- Seful statului major american, generalul Mark Milley, a estimat miercuri drept putin probabil, cel putin pe termen scurt, ca Ucraina sa poata indeparta militar Rusia din toate teritoriile pe care le ocupa in tara, inclusiv din Crimeea, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Seful statului major american, generalul Mark Milley, afirma ca este putin probabil - cel putin pe termen scurt - ca Ucraina sa poata indeparta militar Rusia din toate teritoriile pe care le ocupa in tara, inclusiv din Crimeea.

- Seful cancelariei prezidentiale ucrainene, Andri Ermak, sustine ca Rusia a mizat pe faptul ca Ucraina va cheltui mulți bani pentru a distruge dronele iraniene, insa, potrivit Kievului, Moscova a calculat greșit. In acest sens, Ermak a anuntat ca Ucraina inițiaza un dialog privind furnizarea de sisteme…

- Rusia a lansat luni dimineața un „atac masiv” impotriva unor instalatii energetice din mai multe regiuni ale Ucrainei, a anuntat Administrația Prezidențiala de la Kiev. Acest atac survine la doua zile dupa un atac asupra flotei ruse din Crimeea, peninsula de la Marea Neagra anexata de Moscova in 201

- Rezumand mulți ani de experiența in cercetare științifica, Gwendolyn Zasse a scris cartea „Razboiul impotriva Ucrainei”, in care explica cititorului german contextul istoric și social care a dus la razboiul declanșat de Rusia impotriva Ucrainei. „Este important de ințeles ca razboiul Rusiei impotriva…

- Șeful grupului de mercenari ruși Wagner, Evgheni Prigojin, poreclit „Bucatarul lui Putin”, le transmite celor care nu vor ca in razboi sa lupte mercenari sau deținuți sa iși trimita propriii copii, scrie BBC. Reacția lui vine dupa un videoclip in care el facea turul unei inchisori din Rusia in cautare…

- Agentia ucraineana Energoatom a acuzat fortele ruse care ocupa centrala nucleara Zaporojie ca i-au rapit si maltratat din personal.Presedintele Energoatom, Petro Kotin, a declarat pentru grupul media german Funke ca aproximativ 200 de persoane au fost retinute, iar compania nu stie unde se afla in prezent…