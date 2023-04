Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant la Iași. Un șef din Poliția Locala este acuzat ca a violat in repetate randuri o fetița de 11 ani. S-ar fi intamplat in timpul orelor de echitație pe care polițistul le organiza in timpul liber. Polițistul local e șeful serviciului Poliției Calare din Iași. Barbatul a fost reținut de polițiști…

- Un instructor de echitatie din Iasi a fost retinut dupa ce ar fi violat de 3 ori o fata de 11 ani, sub amenintarea unui cutit. Barbatul este si politist local. Potrivit unor surse consolutate de ZDI, este vorba despre Tiberiu Cebotaru, sef serviciu al Politiei Calare. Intr-o declaratia acordata presei,…

- Curtea de Apel Craiova a dispus, ieri, arestarea preventiva a unui barbat de 45 de ani, cautat de autoritatile germane pentru comiterea mai multor tentative de jaf. Potrivit oamenilor legii, in vara anului trecut, impreuna cu alte persoane, barbatul a montat dispozitive artizanale pe bancomate in scopul…