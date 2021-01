Stiri pe aceeasi tema

- Yoshihide Suga, premierul Japoniei, a decretat joi o noua stare de urgenta, care vizeaza zona metropolitana Tokyo si trei prefecturi adiacente, din cauza creșterii numarului de persoane infectate cu coronavirus, informeaza Reuters și AFP, citate de Agerpres.Premierul Yoshihide Sugai a precizat ca declara…

- Exporturile germane au scazut anul acesta cu cel putin 12%, din cauza pandemiei de coronavirus (COVID-19), a estimat marti Asociatia de Comert BGA din Germania, transmite Reuters, potrivit Agerpres. "Pandemia ne-a dat cu cinci ani inapoi in ceea ce priveste comertul - dar in acelasi timp sunt…

- Anul viitor se prefigureaza a fi o catastrofa umanitara, iar tarile bogate nu trebuie sa calce in picioare tarile sarace „intr-o goana pentru vaccinuri” pentru a combate pandemia de coronavirus, au avertizat vineri oficiali ai Natiunilor Unite in Adunarea Generala, transmite Reuters.

- Casa Alba analizeaza o ridicare a restrictiilor de calatorie impuse de catre Statele Unite Braziliei, Marii Britanii, Irlandei si in altor 26 de state europene, declara cinci oficiali americani si reprezentanti ai unor companii aeriene pentru Reuters.

- Numarul sinuciderilor din Japonia a crescut in luna octombrie pentru a patra luna consecutiva la cel mai inalt nivel din ultimii 5 ani, conform datelor oficiale. Activiștii antisuicid au pus aceasta tendința pe impactul economic pe care il are pandemia de coronavirus, in special asupra femeilor, noteaza…

- Japonia va incepe in curand procesul de inapoiere a banilor pe bilete pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, dupa ce acestea au fost amanate cu un an din cauza pandemiei de coronavirus, transmite DPA, citata de hotnews . Biletele care au fost deja achizitionate vor fi in continuare valide pentru…

- Organizatorii primei curse de Formula 1 din Vietnam au anuntat, vineri, ca a anulat Marele Premiu din acest an, care initial fusese programat in aprilie, si apoi reprogramat, din cauza pandemiei de coronavirus, transmite Reuters. ''A fost o decizie extrem de dificila, dar necesara,…

- Organizatorii primei curse de Formula 1 din Vietnam au anuntat, vineri, ca a anulat Marele Premiu din acest an, care initial fusese programat in aprilie, si apoi reprogramat, din cauza pandemiei de coronavirus, transmite Reuters potrivit Agerpres. ''A fost o decizie extrem de dificila, dar necesara,…