Stiri pe aceeasi tema

- Demersurile pentru realizarea altei constructii par a avea rezultate palpabile, dupa ce fonduri au fost alocate prin Legea bugetului de stat pentru anul viitor, intr-o sedinta care a avut loc saptamana trecuta. Pe 14 decembrie 2022, liberalii nemteni anuntau acest lucru, spunand ca Guvernul Ciuca si-a…

- Alexandru Costandachi, cunoscut in mediul online ca Justițiarul din Berceni a incalcat ordinul de restricție pe care il obținuse fosta sa iubita. Tanara le-a povestit oamenilor legii ca barbatul a agresat-o. Dupa acest episod, tanarului i-a fost montata o brațara de monitorizare, iar seara trecuta,…

- La sfarșitul saptamanii trecute, pe timpul unei misiuni de asigurare a ordinii publice la un eveniment cultural-artistic, jandarmii au verificat un tanar care afișa un comportament suspect. In urma percheziției corporale asupra acestuia, jandarmii au gasit mai multe plicuri din material plastic transparent…

- Probleme in comuna Criciova, unde unii locuitori reclama ca iluminatul public a fost taiat „in fața caselor celor care nu au votat conducerea”, deși in fața casei primarului ar fi „nu mai puțin de trei becuri”. In replica, primarul ne-a spus ca intr-adevar a fost nevoit sa intrerupa iluminatul public…

- Șeful statului a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autoritaților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004…

- Un barbat a fost prins de catre politistii IPJ Calarasi conducand masina sub influenta drogurilor. Conform presei locale, ar fi vorba despre seful Sectiei ATI de la Spitalul Judetean Calarasi. ”La data de 01 noiembrie a.c., in jurul orei 16.50, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean…

- ■ la o activitate preventiva pe soselele din Neamt au fost angrenate si cadre de la serviciile rutiere din Bacau, Iasi, Vaslui si Harghita ■ 567 de conducatori auto au fost depistati in neregula ■ Concluziile unei misiuni efectuate dupa cele opt tragedii petrecute zilele trecute in Neamt nu sunt prea…