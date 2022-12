Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Polițitilor Europeni EUROPOL susține ca șeful Inspectoratului General pentru Imigrari, chestorul Florin Mihaila, s-a jucat pe calculator in timpul unei conferințe internaționale organizata pe teme privind imigrația.

- Romania a ratat aderarea la Spațiul Schengen dupa ce Austria și Olanda au votat, joi, la Consiliul JAI de la Bruxelles impotriva aderarii Bulgariei și Romaniei la acest spațiu. Din pacate, nici dupa 11 ani Romania nu reușește sa-și convinga partenerii externi pentru a fi membru deplin al spațiului Schengen.

- Deși președintele Klaus Iohannis a lasat sa se ințeleaga ca Romania duce negocieri dure și sunt șanse de a schimba parerea Austriei despre intrarea in Schengen, totul este in zadar. Azi dimineața, ministrul de interne al Austriei, Gerhard Karner, a declarat marti dimineata, intr-o emisiune la postul…

