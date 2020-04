Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a alocat ieri bani doar pentru 29 de persoane, care au contractat virusul la locul de munca pana la 31 martie, deși pe 30 martie șeful statului anunța ca angajații din prima linie, testați pozitiv la Covid-19, peste 70 pe atunci, vor primi 16 mii de lei. In acest sens Șeful ANSP a venit cu…

- Constantin Dina (foto: Ziua de Constanța) Nelu Tataru a confirmat ca șeful Corpului de Control din Ministerul Sanatații, Constantin Dina, a fost confirmat pozitiv cu COVID-19 și susține ca nu a avut contact direct cu acesta: ”Nu am avut un contact direct cu persoana respectiva. Rezultatul este negativ,…

- Daca pandemia de coronavirus va continua, elefanții din Thailanda folosiți in scop turistic risca sa moara de foame, noteaza AFP. Motivul il reprezinta scaderea dramatica a numarului de vizitatori care i-a adus pe propietarii pachidermelor in situația disperata de a ramane fara bani pentru intreținerea…

- Peste 2.100 de cazuri sunt confirmate ca fiind pozitive cu COVID-19 Raed Arafat. Foto. gov.ro Peste 2.100 de cazuri sunt confirmate ca fiind pozitive cu COVID-19, dintre acestea 593 fiind din Suceava, a declarat luni seara, secretarul de stat în MAI, Raed Arafat. "Raportul…

- Ziarul Unirea OFICIAL sunt 285 de cadre medicale infectate cu COVID-19 in Romania. 181 sunt medici și asistenți Nu mai puțin de 285 de cadre medicale sunt infectate, in prezent in țara noastra, cu noul coronavirus, potrivit raportarilor catre Institutul Național de Sanatate Publica. Așadar, 91 medici,…

- "Stimati cetateni, aducem in atentia dumneavoastra faptul ca in aceste momente tulburi, elemente criminale, care dau dovada de o lipsa totala de umanitate, incearca sa profite de temerea cetatenilor si de naivitatea lor pentru a savarsi infractiuni. Au fost semnalate cazuri in care delicventii s-au…

- Șeful DSU, dr. Raed Arafat, a declarat marți seara presei centrale ca este posibil sa se apeleze și la ajutorul medicilor pensionari, daca va fi cazul. Insa daca se va apela la suport de la doctorii aflați in pensie, aceștia vor fi activați in compartimente unde nu li se va pune lor inșiși in pericol…

- Șeful comisiei speciale de experți a Comitetului de Stat pentru asistența medicala a Republicii Populare Chineze, Zhong Nanshan, a declarat ca in iunie ar trebui sa ne așteptam la o incetinire a raspandirii coronavirusului.