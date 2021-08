Șeful de facto al Sputnik Moldova, interzis în România pentru următorii 3 ani Șeful „neoficial” al publicației Sputnik Moldova Iurie Roșca a primit, sambata, interdicția de a intra in Romania pentru urmatorii trei ani. Sputnik Moldova este portalul oficial de propaganda al Rusiei. „Fraților, calitatea fluidizarii transportului și a calatorilor spre Romania la vama Albița este floare la ureche pe langa noutatea pe care am primit-o acum cateva minute. Am interdicție de a intrare in Romanie pentru trei ani de zile, incepand cu septembrie 2020. Motivele, baieții nu sunt obligați sa mie le raporteze, așa ca, revin acasa, doamne ajuta”, a spus Roșca intr-o postare video pe Facebook.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

