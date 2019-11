Stiri pe aceeasi tema

- Șeful de campanie al PNL Dan Motreanu a declarat ca președintele Klaus Iohannis se așteapta la o mobilizare mai mare din partea organizațiilor PNL, scrie Mediafax. Liberalul a precizat ca partidul vrea sa ajunga la 40 de județe câștigate, în cel de-al doilea tur al prezidențialelor.„Președintele…

- „Am avut o sedinta de campanie. Au fost rezultate bune. Pentru noi e foarte clar ca nu trebuie sa aiba loc dezbateri in turul 2 pentru ca democratia inseamna in primul rand intalnirea cu cetateanul. O sa mergem pe acelasi tip de campanie din primul tur, intalniri permanente cu cetatenii. Vom face…

- Seful de campanie al candidatului PNL la prezidentiale, Dan Motreanu, a declarat, luni seara, ca pentru turul doi al alegerilor prezidentiale se va merge pe acelasi tip de campanie pentru Klaus Iohannis, mitinguri si intalniri cu organizatiile liberale si cu cetatenii, sustinand ca o dezbatere cu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, referindu-se la invitatia la dezbateri lansata de liderul PSD, Viorica Dancila, catre actualul sef al statului, Klaus Iohannis, ca va fi luata o decizie, mentionand ca liberalii sunt preocupati de comunicarea cu cetatenii. "Sa cereti raspuns…

- Liderii alianței USR-PLUS incearca sa explice eșecul, ratarea marii finale pentru fotoliul de la Cotroceni. Candidatul alianței, Dan Barna, a declarat ca iși asuma infrangerea, dar nu demisioneaza.

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat, duminica seara, ca obiectivul PNL a fost obtinerea unui scor de peste 40 la suta pentru candidatul Klaus Iohannis in primul tur al alegerile prezidentiale. "In turul al doilea, in mod evident depinde cu cine intra in turul al doilea,…

- "Noi am facut campanie pentru presedintele Romaniei, am prezentat viziunea presedintelui, proiectul pentru Romania, solutiile pe care le are, am avut ca obiectiv sa obtinem un scor din primul tur de peste 40 la suta si sunt convins, dupa cum arata datele, ca ne-am atins acest obiectiv”, a declarat…

- Acestea sunt mesajele electorale cu care Klaus Iohannis și Viorica Dancila, spera sa obțina cea mai inalta poziție in stat pentru urmatorii cinci ani Libertatea va prezinta cum se pregatesc candidații partidelor politice pentru alegerile prezidențiale din RomaniaCe mesaje politice au și cum arata materialele…