Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina este „ingrijorator si periculos” pentru Ungaria si „amenintarea unui razboi mondial nu este o exagerare”, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, in interviul saptamanal radiodifuzat, relateaza MTI, preluata de Agerpres. Orban a amintit ca „se iau din ce in ce mai multe…

- Turcia este ultima membra a NATO care mai trebuie sa ratifice aderarea tarii nordice la Alianta Nord-Atlantica.Luni parlamentul Ungariei, dominat de formatiunea premierului nationalist Viktor Orban FIDESZ, a aprobat proiectul de lege ce permite aderarea Finlandei la NATO odata ce solicitarea acesteia…

- Ungaria iși va alege propria cale de dezvoltare, iși va pastra identitatea naționala și nu va permite sa fie transformata intr-o parte a unei superputeri europene. Despre acest lucru a declarat premierul Viktor Orban, vorbind cu ocazia sarbatorii de stat a Ungariei - aniversarea revoluției de eliberare…

- Consilierul economic de top al premierului Viktor Orban a exercitat presiuni asupra bancii centrale cu putin timp inainte de intalnire, pentru a incepe sa scada dobanzile, declarand ca nivelurile actuale sunt ”extrem de oneroase” pentru economie. Decizia de a lasa neschimbata cea mai ridicata dobanda…

- In estul Ungariei muncitorii se pregatesc sa construiasca cea mai mare uzina de baterii pentru automobilele electrice din Europa, spre nemultumirea locuitorilor din regiune care se mobilizeaza pentru a opri acest proiect chinez si ambitiile premierului Viktor Orban, informeaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Harta corupției la nivel mondial realizata de Transparency International situeaza Romania la mijlocul clasamentului, unde pe o scara de la 0 la 100, zero reprezinta cel mai ridicat nivel de corupție, iar 100 cele mai ”curate” țari. Conform clasamentului, in 2022, Ungaria a devansat Bulgaria, statul…

- Ministrul sarb de externe, Ivica Dacic, a declarat la Budapesta ca Ungaria va vota impotriva primirii Kosovo in organizații internaționale, cum ar fi Consiliul Europei. In declarația data dupa vizita de o zi in Ungaria, unde s-a intalnit cu premierul Ungariei, Viktor Orban, și cu ministrul maghiar de…

- Ministrul sarb de externe, Ivica Dacic, a declarat la Budapesta ca Ungaria va vota impotriva primirii Kosovo in organizații internaționale, cum ar fi Consiliul Europei. In declarația data dupa vizita de o zi in Ungaria, unde s-a intalnit cu premierul Ungariei, Viktor Orban, și cu ministrul maghiar…