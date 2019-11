Stiri pe aceeasi tema

- Politistii care investigheaza uciderea jurnalistei Daphne Caruana Galizia l-au interogat pe cel mai apropiat consilier al premierului Joseph Muscat in urma unor acuzatii ca ar fi pus la cale crima, potrivit unor surse apropiate de ancheta, relateaza The Guardian, Reuters si DPA.Acuzatiile…

- Politia antirevolta din Hong Kong a tras marti cu gaze lacrimogene intr-un campus universitar, la o zi dupa ce un protestatar a fost impuscat si un altul incendiat, in unele dintre cele mai grave violente produse in acest teritoriu in peste cinci luni de proteste antiguvernamentale, relateaza Reuters…

- Seful politiei din La Paz a cerut luni fortelor armate boliviene sa intervina pentru a pune capat violentelor provocate in capitala de sustinatorii fostului presedinte demisionar Evo Morales, relateaza AFP si Reuters. "I-am cerut comandantului sef al fortelor armate, generalul Williams Kaliman, sa…

- Poliția din Hong Kong a a luat cu asalt o stație de metrou, batand pasagerii in timp ce confruntarile dintre forțele de ordine și protestatari urca la un nivel critic in cel de-al 13-lea weekend de proteste antiguvernamentale, relateaza The Guardian . Trenurile care merg spre aeroportul internațional…