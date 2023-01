Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Ludovic Orban spune ca primarului orașului Cluj-Napoca, Emil Boc, se comporta ca un „veritabil urmaș al comuniștilor”, dupa ce Primaria „a daramat cu excavatorul” o statuie a lui Iuliu Maniu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Seful de cabinet al presedintelui american Joe Biden, Ron Klain, ar urma sa demisioneze dupa doi ani in acest post foarte sensibil si central la Casa Alba, au informat sambata mass-media americane, relateaza duminica AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Directorul CIA, Bill Burns, s-a intalnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski in cadrul unei calatorii secrete la Kiev inainte de invazia rusa de anul trecut, pentru a-i impartași o veste care a parut sa-l surprinda pe liderul ucrainean: rușii complotau pentru a-l asasina. Fii la curent…

- Asociația Voci pentru Democrație și Justiție (VeDem Just) anunța, printr-un comunicat de presa transmis duminica, ca face plangere penala impotriva lui Lucian Bode și Adrian Ivan pentru fals in declarații, „ca urmare a constatarii plagiatului in teza de doctorat”: Fii la curent cu cele mai…

- Israelul a anuntat vineri adoptarea de sanctiuni impotriva Autoritatii Palestiniene, pentru a o face "sa plateasca pretul" demersului sau recent de a determina ONU sa examineze chestiunea ocupatiei israeliene din Teritoriile Palestiniene, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Pompierii militari au intervenit dupa ce, marti, o autoutilitara a fost lovita de trenul interregio Galati - Cluj-Napoca, pe raza localitatii Stroiesti, a informat ISU Suceava. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Șeful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, s-a declarat ''convins'' ca Rusia isi va atinge obiectivele din Ucraina cu "rabdare" si "perseverenta", in special recunoasterea celor patru regiuni ucrainene a caror anexare o revendica Moscova, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Un barbat a oferit suma de 9.000 de lei pentru a bea o cafea cu primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc. Oferta a fost facuta in cadrul unui eveniment caritabil care si-a propus sa stranga bani pentru copii, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…