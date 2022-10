Şeful Curţii de Apel Craiova, salariu de peste 9.000 de euro Declaratiile de avere ale celor din conducerea Curtii de Apel Craiova arata ca acestia au venituri mai mult decat considerabile. Presedintele Curtii de Apel Craiova, Adrian Gluga, are un salariu de peste 9.000 de euro. Nici vicepresedintii, Cosmin Andrei Mitrache si Manuela Cristina Berceanu, nu stau prost la capitolul salariu, chiar daca acestia castiga camjumatate din salariul presedintelui. Cu toate acestea, unii dintre ei nu au strans prea multa avere. Curtea de Apel Craiova este condusa de un presedinte si doi vicepresedinti. In ordine ierarhica, urmeaza presedintii de sectii, cinci la numar.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

