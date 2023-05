Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) critica proiectul privind pensiile speciale aflat in dezbatere in Parlament, acesta provocand probleme pentru Justiție. Consiliul sustine ca o crestere... The post Creșterea varstei de pensionare a magistraților, un pericol pentru Justiție. In doi ani pot ieși…

- Comisia Pre-Vetting a transmis noilor candidați non-judecatori care aspira la funcția de membru in Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) formularul Declarației pentru 5 ani, demarind astfel procedura de evaluare a acestora. Cei noua candidați, declarați eligibili de catre Parlament sa participe…

- 25 de judecatori cer Consiliului Superior al Magistraturii numirea in funcție pana la plafonul de varsta. Proiectul se regasește pe ordinea de zi a ședinței de 23 și 24 mai. Printre aceștia se numara și judecatori anterior respinși de șefa statului, Maia Sandu.

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat inaintarea catre Presedintele Romaniei a propunerilor privind: unanimitate 1. Eliberarea din functie, prin pensionare, a Elenei Simona Radoi, judecator la Curtea de Apel Bucuresti, detasata la Consiliul Superior al Magistraturii.…

- Pensiile speciale nu vor mai putea depași valoarea salariului, nu vor mai putea fi cumulate și vor fi chiar impozitate, au decis liderii coaliției de guvernare. In acest sens, la Senat vor fi depuse mai multe amendamente. Conform Digi24 , printre amendamentele se numara și eliminarea posibilitații…

- Liderii coaliției au decis cum va arata reforma pensiilor speciale. Partea de necontributivitate va fi impozitata cu 15%. Nu este, insa, singura modificare care va fi adusa proiectului aflat in Parlament. Propunerile au fost facute in miez de noapte intr-o ședința la Vila Lac. Printre amendamentele…

- Liderii coalitiei PSD-PNL-UDMR au decis duminica seara, intr-o sedinta la Vila Lac din Bucuresti, sa renunte la propriul proiect prin care membrii CSM ar fi avut dreptul sa iasa la pensie dupa un singur mandat de membru in Consiliul Superior al Magistraturii, au declarat pentru G4Media surse politice.…

- Comisia Pre-Vetting a incheiat etapa audierilor publice ale candidaților non-judecatori la funcții in Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Din cei 12 candidați cu experiența profesionala in domeniul dreptului sau in alt domeniu relevant, propuși de Parlament, la audieri au participat șapte candidați,…