Directorul Corpului de Control din Ministerul Sanatatii, Constantin Dina, a fost pus sub urmarire penala, luni, de catre procurorii DNA intr-un dosar in care este acuzat ca la un concurs de ocupare a functiei de sef serviciu i-ar fi transmis unuia dintre candidati o parte din subiectele la proba scrisa, transmite DNA.Constantin Dina e acuzat ca, in calitate de președinte al unei comisii de concurs, ar fi transmis ilegal unuia dintre candidați o parte din subiectele elaborate pentru proba scrisa.„In perioada februarie – 6 martie 2022, in contextul organizarii unui concurs de ocupare a funcției…