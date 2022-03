Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA au inceput urmarirea penala a lui Constantin Dina, director al Corpului de Control al Ministrului din cadrul Ministerului Sanatatii si fost consilier al ministrului Rafila, potrivit unui comunicat al institutiei. Constantin Dina e acuzat ca, in calitate de presedinte al unei comisii…

- Un spectator a fost grav ranit, duminica, in timpul unei competitii automobilistice care se desfasoara pe centura ocolitoare a municipiului Brasov. La fata locului au fost trimisi paramedicii, care au inceput manevrele de resuscitare. Biroul de presa al organizatorului competitiei – Promo Racing powered…

- Organizatia PNL Arges a anuntat organizarea unui concurs la care se pot caștiga ii tradiționale, de Dragobete. Poate participa insa doar cine da like la pagina oficiala a filialei si la pagina Alinei Gorghiu, care este presedinte interimar la PNL Arges. ”Esti din Arges? Esti indragostit? Atunci avem…

- Comisia de Regulament din Camera Deputatilor a votat, miercuri, inainte de sedinta plenului, modificarile la regulament, pentru introducerea sanctiunilor, in cazul unor agresiuni sau injurii. In timpul sedintei, copresedintele AUR George Simion s-a impins cu deputatul USR Bogdan Radeanu, care l-a acuzat…

- Parchetul European condus de fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, a cerut Romaniei noi procurori europeni. Ministerul Justiției a anunțat, joi, ca incepe selecția a inca 13 procurori europeni delegați in Romania. Parchetul European EPPO are doar 7 procurori delegați in Romania, selectați in baza…