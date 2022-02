Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a prezentat, in Parlamentul European, trei soluții pentru securitatea Europei și stoparea Rusiei. Intr-o intervenție susținuta in plenul Parlamentului European, fostul șef al statului roman a avut un discurs dur la adresa ofensivei Moscovei, pe care o…

- Șeful statului a vorbit despre provocarile cu care ne confruntam in aceasta perioada din cauza pandemiei de COVID. Niciun cuvant, insa, despre criza de la granița Romaniei și amenințarile Rusiei la adresa Ucrainei.Din Parcul Carol, președintele și premierul au mers la Muzeul Militar din Capitala, la…

- Marea Britanie trimite in Ucraina rachete antitanc cu raza scurta de actiune pentru autoparare, dupa ce Rusia a desfasurat in jur de 100.000 de soldati la granita. Secretarul apararii, Ben Wallace, a declarat parlamentarilor ca in Ucraina va ajunge si o echipa de soldati britanici, al carei scop este…

- Șeful forțelor armate britanice avertizeaza ca activitatea submarinelor rusești amenința cablurile subacvatice esențiale pentru sistemele de comunicații din intreaga lume, potrivit The Guardian.

- Raspunsul lui Richard Moore survine pe fondul tensiunilor dintre Regatul Unit si China cu privire la subiectul minoritatii uigure si situatia din Hong Kong.Intr-o rara alocutiune publica, Moore a declarat la sfarsitul lunii noiembrie ca "adaptarea la o lume afectata de cresterea puterii Chinei este…

- Veste buna pentru pasagerii romanii care intenționeaza sa calatoreasca in Marea Britanie incepand cu ziua de vineri, ora locala 04:00. Pasagerii vaccinați cu schema completa și cei sub 18 ani nu vor mai fi nevoiți sa prezinte testele COVID facute inaintea calatoriei catre Marea Britanie, potrivit BBC.…

- Cluburile din Premier League, esalonul de elita al fotbalului englez, examineaza posibilitatea reducerii salariilor jucatorilor care nu sunt vaccinati impotriva Covid-19 si care trebuie sa se izoleze, anunta cotidianul britanic Daily Mail, arata Agerpres. Decizia ar putea fi luata pe fondul…

- Șeful forțelor armate ale Marii Britanii a avertizat ca o invazie completa a Ucrainei de catre Rusia va fi la un nivel „nemaivazut” în Europa de la cel de al Doilea Razboi Mondial.Citește integral pe Digi24.ro