Activitatea Consiliului pentru drepturile omului este esentiala in contextul in care multilaterismul este pus sub semnul intrebarii, a spus presedintele institutiei, Vojislav Suc, dupa ce SUA s-au retras din acest organism al ONU, acuzandu-l ca gazduieste state care nu respecta drepturile omului, relateaza dpa. "In multe privinte, Consiliul serveste ca un sistem de atentionare rapida prin faptul ca trage semnale de alarma inaintea de apropierea sau inrautatirea unor crize", a declarat el. Diplomatul sloven a evidentiat ca organismul ONU pe care il conduce are diferiti observatori si anchetatori…