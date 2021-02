Stiri pe aceeasi tema

- The 2021 state budget represents the beginning of macroeconomic correction in Romania, and is a rational, not an austerity financial plan, Tax Council chairman Daniel Daianu told a specialist debate on Wednesday, according to AGERPRES. "The macroeconomic correction is starting this year in…

- Bugetul de stat pentru anul 2021 reprezinta inceputul corectiei macroeconomice in Romania, fiind unul rational si nu unul de austeritate, a declarat, miercuri, presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, intr-o dezbatere de specialitate. "Corectia macro-economica in Romania incepe…

- ”Regimul fiscal în România este profund inechitabil, din doua motive. Primul, are prea multe portițe- va dau ca exemplu faptul ca de mulți ani cota unica nu mai exista. Și al doilea motiv: favorizeaza concurența fiscala neloial”, a spus miercuri Daniel Daianu, președintele Consiliului…

- ​O ajustare de 4 puncte procentuale din PIB a deficitului bugetar aproape exclusiv pe seama cheltuielilor bugetare nu este realista, se arata în opinia Consiliului Fiscal pe marginea proiectului de Buget. Instituția condusa de Daniel Daianu mai apreciaza ca o ajustare efectuata numai pe partea…

- PSD nu va vota bugetul pe 2021, anunța președintele formațiunii, Marcel Ciolacu. El spune ca este un buget de austeritate și afirma ca taierea sporurilor bugetarilor trebuie sa faca parte dintr-un program de reforma. Marcel Ciolacu acuza la RFI ca bugetul pe 2021 este unul de austeritate:…

- Banca Centrala Europeana a anunțat ca Bulgaria și Croația au fost admise in Mecanismul Cursurilor de Schimb2 (ERM2), care este anticamera aderarii la zona euro. De ce Bulgaria și Croatia au facut acest pas și de ce nu Romania?, se intreaba autorii buletinului BNR Romania - Zona Euro Monitor, conform…

- Bulgaria și Croația au fost admise in Mecanismul Cursurilor de Schimb2 (ERM2), care este anticamera aderarii la zona euro, dupa cum a anunțat Banca Centrala Europeana (BCE). De ce Bulgaria și Croatia au facut ace...

- Bugetul municipiului Suceava pentru 2021 va fi unul mai mic decat cel din acest an, a anunțat primarul Ion Lungu. El a precizat ca la cheltuielile de funcționare a Primariei bugetul pe 2021 va fi unul ”de austeritate totala” subliniind ca nu vor exista creșteri de salarii. ”In ceea ce privește fondul…