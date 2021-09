Şeful companiei ucrainene Naftogaz: Rusia se foloseşte de gaze ca de o armă geopolitică Acuzatia a fost facuta la scurt timp dupa o interventie a Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), care a cerut Rusiei sa trimita o cantitate mai mare de gaze Europei pentru a atenua deficitul de oferta tot mai mare. Declaratia facuta marti de AIE a fost vazuta drept o critica rara la adresa Kremlinului si a intarit opinia ca Moscova a jucat un rol in criza energetica din Europa, alaturi de forte din piata cum ar fi preturile extrem de mari ale marfurilor si nivelul scazut al energiei eoliene. Gospodariile europene vor avea de suportat o crestere puternica a facturilor la energie, nervozitatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

