Șeful companiei aeriene Qantas: Vaccinarea va fi necesară pentru a zbura Pasagerii vor trebui în viitor sa demonstreze ca au fost vaccinați împotriva Covid-19 pentru a putea urca în zborurile Qantas, a anunțat șeful companiei aeriene australiene, citat de BBC.



Șeful transportatorului aerian, Alan Joyce, a declarat ca aceasta va fi &"o necesitate&" atunci când vor fi disponibile vaccinuri, scrie Mediafax.



Australia și-a închis frontierele la începutul pandemiei și le-a cerut celor care se întorc în țara sa intre în carantina.



Mai recent, țara s-a bazat pe blocaje, testari pe scara larga și depistarea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea anti-COVID, obligatorie pe liniile aeriene locale in Australia Foto: Arhiva. Vaccinarea la urcarea în avion va fi obligatorie, cel puțin în Australia, unde aceasta idee a fost deja anunțata de liniile aeriene locale. Directorul companiei Qantas, crede ca toate…

- Pasagerii vor trebui in viitor sa demonstreze ca au fost vaccinați impotriva Covid-19 pentru a putea urca in zborurile Qantas, a anunțat șeful companiei aeriene australiene, citat de BBC. Șeful transportatorului aerian, Alan Joyce, a declarat ca aceasta va fi „o necesitate” atunci cand vor…

- Nici care este „personalul din domenii-cheie, esențiale bunei funcționari a societații ”? Luni, intr-o declarație de presa la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis a facut noi precizari referitoare la campania de vaccinare anti-coronavirus. Șeful statului a susținut ca din grupurile prioritate…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, intr-o conferinta de presa, ca Romania se asteapta sa primeasca prima transa de vaccin anti-COVID-19 in primul trimestru al anului viitor, aratand ca primii beneficiari vor fi cei din sistemul medical si persoanele din grupele de risc, urmand ca vaccinarea intregii…

- Medicul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS si candidat PSD la alegerile parlamentare, sustine ca, cel mai probabil, cinci milioane de romani ar urma sa primeasca vaccinul anti-COVID-19 pana in vara anului viitor, informeaza News.ro.Alexandru Rafila a declarat ca in prezent sunt in studii…

- CHIȘINAU, 6 sept – Sputnik. Studiile cu privire la eficiența au demonstrat ca nivelul de anticorpi in urma vaccinarii impotriva coronavirusului cu preparatul rusesc "Sputnik V" va fi de aproximativ 1,4 ori mai mare decat cel produs la persoanele care au fost bolnave de COVID-19. © Photo : РФПИ и…

- CHIȘINAU, 2 sept – Sputnik. Directorul Centrului Gamalei, Aleksandr Ghințburg, a relatat ca mai mulți angajați ai Institutului Gamalei care au peste 70 și chiar 80 de ani s-au vaccinat impotriva COVID-19, comunica RIA Novosti. ”Ni mai puțin de 10-15 oameni. Toți sunt bine dispuși, sanatoși,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca, din 1 septembrie, toti pasagerii curselor aeriene care ajung in Egipt trebuie sa prezinte un test PCR negativ pentru infectia cu COVID-19, facut cu maximum 48 de ore inainte de sosirea in aceasta tara. Norma ar urma sa fie impusa si pasagerilor aflati…