- Laurentiu Baranga si-a prezentat joi, 8 octombrie, demisia din functia de presedinte al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, informeaza Ministerul Finantelor Publice. Conform sursei citate, demisia a fost inaintata la Ministerul Finantelor Publice. …

- IGPR a precizat ca este anchetat pentru inducerea si mentinerea in eroare a mai multor institutii publice, prin depunerea la dosarul de angajare a unor documente de studii falsificate si care ulterior au fost desfiintate de catre instantele judecatoresti competente. Inainte de fi numit sef al ONPCSB,…

- Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, Laurențiu Baranga, a demisionat din funcția de președinte al instituției. El este acuzat ca și-a falsificat documentele de studii pentru a obține funcții.Citește și: Capii de lista ai PNL la alegerile parlamentare:…

