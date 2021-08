Stiri pe aceeasi tema

- La cateva ore dupa o explozie a zguduit aeroportul din Kabul, ucigand 13 americani și ranind alți circa 60 de civili, generalul Kenneth McKenzie, șeful Comandamentului Central al Statelor Unite, a dezvaluit in timpul unui briefing al Departamentului Apararii ca SUA fac schimb de informații informații…

- In total 12 oameni au fost ucisi pe si langa aeroportul din capitala afgana Kabul, potrivit talibanilor si unor oficiali ai NATO, de cand miscarea talibana a cucerit orasul, duminica, declansand panica printre persoanele ingrijorate care incearca sa plece din Afganistan, informeaza joi Reuters. Decesele…

- Rusia, care sustine un dialog interafgan in Afganistan "cu participarea tuturor fortelor politice, etnice si confesionale" ale tarii, a apreciat marti ca dupa victoria lor militara talibanii emit semnale pozitive in materie de libertati si impartirea puterii, informeaza AFP. "Faptul ca talibanii…

- „Am avut militari cazuți la datorie, pe taram afgan, dar am avut și pace acasa”, spune colonelul in rezerva Ion Petrescu, cel care a coordonat vreme indelungata trustul de presa al Armatei. Analistul militar explica, intr-un interviu pentru Libertatea, cum a fost posibil ca armata afgana, in care s-au…

- Șase figuri importante conduc mișcarea talibana care se lupta cu guvernul susținut de Occident din 2001. Talibanii s-au luptat cu guvernul afgan sprijinit de occident in Kabul de cand a fost inlaturat de la putere in 2001. Grupul a atras inițial membri care, cu sprijinul Statelor Unite, au…

- Al treilea mare oras din Afganistan, Herat, era, joi, la un pas de a cadea in fata talibanilor, pe fondul unor lupte grele, gruparea militanta stabilind si un cap de pod la mai putin de 150 km (95 mile) de Kabul, transmite Reuters preluat de news.ro Gruparea a revendicat controlul asupra Heratului…

- Statele Unite vor continua raidurile aeriene in sprijinul trupelor afgane daca talibanii nu-si opresc ofensiva, a declarat duminica la Kabul seful operatiunilor militare americane in Afganistan, relateaza AFP. „Statele Unite au intensificat loviturile aeriene de sprijin pentru fortele afgane in ultimele…

