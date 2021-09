Șeful CNCD, despre introducerea certificatului verde: Orice limitare se poate face doar prin lege adoptată de Parlament Comitetul pentru Situații de Urgența a decis joi ca certificatul verde , prin care persoanele atesta ca au fost vaccinate impotriva COVID pentru a putea intra in mai multe locuri, precum restaurante, nunți, sa devina obligatoriu in toate zonele unde rata de infectare depașește 3 la mia de locuitori. Intr-o declarație pentru HotNews, președintele CNCD, Asztalos Csaba, afirma ca, din punctul sau de vedere, o astfel de masura se poate face doar printr-o lege adoptata in parlament si nu printr-o hotarare de guvern. „Orice condiționare sau limitare a exercițiului drepturilor sau libertaților fundamentale… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

