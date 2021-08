Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Adrian Gheorghe, a declarat joi ca in 2020 au fost acordate 3,2 milioane de certificate medicale, o cifra in crestere incepand cu 2017, aproape jumatate dintre concediile medicale fiind pentru maxim 10 zile, anunța Agerpres. "Vorbim…

- Adrian Gheorghe, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), a declarat joi ca incepand din 2017 numarul certificatelor medicale crește liniara de la an la an. In 2020 au fost acordate 3,2 milioane de certificate medicale, informeaza Agerpres . Președintele Casei Naționale de Asigurari…

- Dupa noua ani de discutii, proceduri si o multime de bani cheltuiti CNAS anunța ca dosarul electronic de sanatate va putea fi accesat la inceputul lunii noiembrie. Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate spune ca se lucreaza inca la anonimizarea datelor, dupa ce Curtea Constitutionala…

- Noul contract-cadru privind acordarea asistentei medicale, care intra in vigoare de la 1 iulie, aduce, ca principala noutate, un pachet de preventie - consultații și analize medicale - care se adreseaza adulților cu varsta de peste 40 de ani. Președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate,…

- Masura contributiei personale pentru serviciile medicale oferite de furnizorii privati aflati in contract cu casele de asigurari de sanatate, respectiv pentru serviciile medicale de spitalizare continua, cazuri acute, intra in vigoare de la 1 iulie, a anuntat presedintele Casei Nationale de Asigurari…

- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Adrian Gheorghe, a precizat joi, referindu-se la proiectul care pune "o limita superioara" a numarului de paturi care pot fi contractate catre furnizorii privati de sanatate, ca "nimeni nu va da paturi nimanui", anunța Agerpres. "Ma voi…

- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Adrian Gheorghe, a declarat, marti, intr-o conferința de presa, ca avand in vedere scaderea substanțiala a numarului de pacienți COVID internați, spitalele vor fi finanțate pe fiecare caz. El a menționat ca este in lucru o noua formula de…

- Rambursarea costurilor cu serviciile medicale acordate pacienților COVID RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, Adrian Gheorghe, a anunțat marti ca se lucreaza la o noua formula pentru rambursarea costurilor cu serviciile medicale acordate…