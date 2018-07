Stiri pe aceeasi tema

- Starea deplorabila a unor tronsoane de pe drumurile nationale ce strabat judetul Dambovita, i-a dat mari dureri de cap directorului general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastrucutrii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, care a facut vineri, 27 iulie, o vizita de lucru in judetul Dambovita. Dupa…

- Lucrarile de reparatii pe DN 1C Dej – Baia Mare, demarate la sfarsitul lunii mai, vor fi finalizate in cursul lunii august 2018, a anuntat Compania Nationala de Administrarea a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Directorul general al companiei, Narcis Neaga, a inspectat lucrarile de remediere a problemelor…

- Presedintele Romaniei Klaus Iohannis a fost prezent joi, 24 mai, la Pitesti la un eveniment organizat de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. Seful statului a participat la dezbaterea ”Industria auto, motorul dezvoltarii economiei. Factori de crestere a competitivitatii“, la care au…

- Klaus Iohannis, despre problemele din infrastructura. Președintele Romaniei a declarat ca e nevoie de un plan pentru infrastructura intrucat cei 15 kilometri de autostrada, dați in folosința, inseamna „ ridicol de putin”. Președintele Klaus Iohannis a participat, joi, la dezbaterea “Industria auto,…

- Desfiintarea intempestiva a timbrului de mediu a adus prejudicii pe termen lung. uPreședintele Iohannis cere o strategie coerenta in domeniul protecției mediulu. Șeful statului spune ca ”desfiintarea intempestiva a timbrului de mediu a adus prejudicii pe termen lung”. “Romania trebuie sa aiba o strategie…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus ca este ridicol ca în 18 luni sa fie finalizați numai 15 km. Klaus Iohannis a facut declarația joi la Pitesti la dezbaterea ”Industria auto, motorul dezvoltarii economiei. Factori de crestere a competitivitatii”,…

- Fostul director al Companiei Nationale de Administrare a Drumurilor Nationale din România (CNADNR), Narcis Neaga, a fost numit, la începutul lunii martie 2018, membru în Consiliul de Administratie al CNAIR, potrivit Asociatiei Pro Infrastructura.De asemenea, pe 30 martie,…

- Narcis Neaga a fost director general al CNAIR in perioada 2012-2015. In aceasta perioada a luat mai multe masuri eronate care au dus in final la probleme masive de calitate la lotul 3 din autostrada Sibiu Oraștie. Printre acestea rezilierea contractelor de consultanța semnate cu firma Consitrans, deschiderea…