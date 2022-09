”Evolutie slaba pe lotul 3 al A0 Sud! Constructorul grec, Aktor, a ajuns doar la 18% progres fizic, in conditiile in care ar fi trebuit sa depaseasca la aceasta data 40%”, a scris, vineri, pe Facebook, directorul CNAIR. Cristian Pistol admite ca se vede totusi o mica imbunatatire a activitatii din santier in ultimele doua luni. ”Nu este insa suficient pentru ca lucrarile pe acest lot sa intre in normal. Nu au reusit pana acum sa recupereze intarzierile anterioare, iar mobilizarea slaba arata ca nu au iesit de sub riscul acumularii unor noi intarzieri”, a mai transmis Pistol. Acesta a avertizat…