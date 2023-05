Stiri pe aceeasi tema

- Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat vineri seara, 12 mai, ca a fost respinsa contestația companiei grecești Intrakat și astfel se poate semna contractul cu italienii de la Pizzarotti pentru proiectarea si executia lotului 1 al Autostrazii A0 Nord. Termenul de finalizare este de aproape 3 ani.„Vești…

- Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol a anuntat astazi la Constanta ca se suspenda taxa de pod din iunie si pana la finalul lucrarilor de pe bratul Borcea de la Autostrada A2 Bucuresti Constanta. Acesta a mai spus ca deocamdata nu se pune problema suspendarii definitive a taxei, chiar daca exista…

- VIDEO| Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, constructorul italian lucreaza la consolidarea terasamentului in zona alunecarii de teren de la Alba Iulia Nord Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, constructorul italian lucreaza la consolidarea terasamentului in zona alunecarii de teren de la Alba Iulia Nord In zona…

- CNAIR anunța cat va dura contractul de proiectare și execuție, dar nu spune și cat este valoarea estimata a contractului. Miercuri, 08.03.2023, CNAIR a transmis la ANAP documentația de atribuire in vederea incheierii contractului avand ca obiect: Proiectarea și execuția lucrarilor pentru Conexiunea…

- Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, anunta, miercuri, ca se va realiza drum cu patru benzi care va asigura conexiunea rutiera dintre depoul tramvaiului 41 si Prelungirea Ghencea. ”Creeaza premisele constructiei ulterioare a unei linii de tramvai pe Prelungirea Ghencea”, a transmis Pistol.”Am…

- Constructorul italian Pizzarotti, care trebuie sa repare alunecare de teren de pe A10 Sebeș-Turda, ]n zona nodului rutier Alba Iulia Nord, a cerut prelungirea cu 60 de zile a termenului de finalizare a lucrarilor.

- „S-a facut o expertiza si in urma expertizei s-a constatat ca lucrarile trebuie sa dureze 90 de zile. 30 de zile aproape au trecut, deci vor mai primi o prelungire de 60 de zile”, a declarat, miercuri, pentru News.ro, purtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- VIDEO| Care sunt cauzele alunecari de pe autostrada A1 Sebeș-Turda, de la Alba Iulia Nord si ce solutii propune constructorul VIDEO| Care sunt cauzele alunecari de pe autostrada A1 Sebeș-Turda, de la Alba Iulia Nord si ce solutii propune constructorul Pe autostrada A1 Sebeș-Turda, in zona Alba Iulia…