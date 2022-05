Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Catalin Toma, a mers, duminica, la podul aflat in lucru pe DJ 204 D la Vadu Rosca, obiectiv care s-a rupt in doua, el cerand explicatii punctuale reprezentantilor firmei care are lucrarea in executie, dar si proiectantului. Primele informatii indica faptul ca raul Putna a fost deviat spre malul stang, pentru a se putea lucra la picioarele podului, iar apa a “sapat” puternic in mal, mai ales in ultimele zile. “Expertiza care va fi facuta foarte curand la podul de la Vadu Rosca va oferi toate raspunsurile asteptate de oamenii locului. In calitate de presedinte…