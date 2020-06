Șeful CJ Vâlcea trage semnalul de alarmă: Situația în sistemul de protecție socială este dezastruoasă! (Video) Situația este din ce in ce mai grea in sistemul de protecție sociala din intreaga țara. Rand pe rand județele iși striga necazul fara ca pana acum cineva de la guvern sa auda și sa vina cu o soluție urgenta. Președintele Consiliului Județean Valcea, Constantin Radulescu, susține ca situația este dezastruoasa și ca primariile din județ pur și simplu nu vor mai avea de unde sa dea banii persoanelor cu handicap și celor care ii insoțesc pe aceștia: Intrebare: Presa naționala și chiar presa locala a prezentat, alarmant, situația fondurilor pentru plata insoțitorilor persoanelor cu handicap,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

