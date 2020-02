Stiri pe aceeasi tema

- S-a ajuns la ultimul aviz pentru centura de ocolire a Timișoarei pe partea de Sud a orașului. Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, se afla la București, unde se da ultimul aviz pentru centura de ocolire a Timișoarei in ceea ce privește demararea construcției. Centura de Sud leaga ieșirea…

- Calin Dobra, șeful Consiliului Județean Timiș, s-a filmat astazi pe drumul care leaga Timișoara de aeroport pentru a face un anunț important, clipul fiind ulterior postat pe pagina sa de Facebook. Astfel, liderul CJ Timiș a declarat ca vor incepe lucrarile privind largirea la patru benzi a drumului…

- Ministrul Mediului, liberalul Costel Alexe, a fost ignorat de colegul sau, Nicolae Robu, care ieri a lipsit de la intalnirea convocata la București pe tema planurilor pentru combaterea poluarii. Va reamintim ca primarul Timișoarei a susținut ca nu a trimis nici macar un funcționar la discuțiile tehnice…

- "E de inteles ca putini oameni in Romania au vazut declaratia presedintelui ucrainean in original, adica in limba ucraineana, ci au luat traducerea in engleza, unde fraza originala 'Bucovina de Nord a fost luata de romani' a fost tradusa ca "Northern Bucovina was occupied by Romanians" ("Bucovina…

- Nicolae Robu a anunțat, astazi, pe pagina sa de Facebook, ca a reinceput operațiunea „garajiada”. Astfel, potrivit primarului Timișoarei, prima desființare de garaje din acest an a inceput pe str. Ștefan Plavaț, urmand a fi puse la pamant un numar de 77 de boxe. „Garajiada continua! Prima desființare…

- Nicolae Robu a ținut sa ofere, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara, noi detalii referitoare la ultimele sale postari de pe Facebook privind calitatea aerului. Astfel, primarul Timișoarei susține ca a facut acele date publice nu ca raspuns dat unor alte persoane, cu referire…

- Vești bune in ceea ce privește proiectul privind realizarea centurii de sud a Timișoarei. Astazi, in ședința de Guvern, a fost aprobata Hotararea privind „declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica…

- Proprietarii de cladiri istorice din centrul Timișoarei risca sa plateasca amenzi drastice și impozite majorate in cazul in care nu vor reabilita fațadele degradate pana la finalul anului viitor. Nicolae Robu a postat, astazi, un mesaj pe pagina sa de Facebook, in care susține ca cele trei piețe principale…