Vești bune aduse de președintele Consiliului Județean Timiș. Calin Dobra a anunțat ca drumul Timișoara – Moșnița Noua, una dintre cele mai aglomerate șosele, are, in sfarșit, constructor, astfel ca in viitorul apropiat se va putea interveni pentru largirea la patru benzi. „Suntem in ultimele zile in care se mai pot depune contestații. Imi doresc, […] Articolul Șeful CJ Timiș anunța ca urmeaza sa inceapa lucrarile de largire la patru benzi a drumului Timișoara – Moșnița Noua a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .