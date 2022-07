IPJ Timis: Buletin informativ - 04.07.2022

Nr. 72 din 4 Iulie 2022 BULETIN INFORMATIV 4 IULIE 2022 RAZIE IN ZONA DE COMPETENTA A POLITIEI ORASULUI BUZIAS SI A POLITIEI MUNICIPIULUI LUGOJ In data de 03.07.2022, in intervalul orar 14:30 21:00, politistii din cadrul Politiei Orasului Buzias impreuna cu cei ai Politiei Municipiului Lugoj au desfasurat o actiune… [citeste mai departe]